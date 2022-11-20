لوكاكو يغيب عن أول لقاءين مع بلجيكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتقد المنتخب البلجيكي مهاجمه روميلو لوكاكو، أقله لمباراتيه الأوليين في دور المجموعات من مونديال قطر الذي انطلق أمس، وذلك وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

ولم يكن مهاجم إنتر الإيطالي متواجدا مع منتخب بلجيكا في أول تمرين مفتوح أمام وسائل الإعلام منذ وصوله إلى الدوحة ليل الجمعة، بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وقرر المدرب الإسباني لبلجيكا، روبرتو مارتينيس، استدعاء لوكاكو إلى تشكيلة النهائيات رغم الإصابة التي يعاني منها أفضل هداف في تاريخ المنتخب (68 هدفا في 102 مباراة)، رغم إقراره أن ابن الـ29 عاما «غير لائق بدنيا».

وخلال إعلانه عن التشكيلة للنهائيات في العاشر من الشهر الحالي، قال مارتينيس الذي قاد بلجيكا إلى المركز الثالث في النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018، «إن المهاجم يخضع للعلاج ولديه عشرة أيام حتى عشية المباراة الأولى في المجموعة السادسة ضد كندا في 23 نوفمبر الحالي، كي يتعافى تماما».

ولكنه لم يتعاف في الوقت المناسب، ما سيجعله خارج الفريق للمباراتين الأوليين ضد كندا والمغرب على أقل تقدير وفق ما نقلت وكالة فرانس برس».

وفي ظل غياب لوكاكو، من المرجح أن يلجأ مارتينيس إلى مهاجم فنربختشه التركي، ميتشي باتشواي الذي لعب أساسيا في المباراة التحضيرية الأخيرة التي خسرها البلجيكيون الجمعة أمام مصر 1-2.