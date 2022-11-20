شكرا لقرائتكم خبر 40 ألفا في انطلاق مهرجان الفيفا للمشجعين بالدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أكثر من 40 ألف مشجع من أنحاء العالم الافتتاح الرسمي لمهرجان الفيفا للمشجعين، في حديقة البدع بالدوحة، والذي يستهدف الجمهور خلال منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويستقبل المهرجان جماهير كرة القدم طوال أيام البطولة، على مدى 29 يوما، حتى ختام المنافسات في 18 ديسمبر، ويتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات، بما فيها بث مباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق، مع إطلالة ساحرة على منطقة الأبراج بالخليج الغربي، وحفلات لعدد من أشهر الفنانين في العالم، إضافة إلى عدد كبير من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات.

ملتقى للمشجعين

قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، إن مهرجان الفيفا للمشجعين يجسد المزايا الفريدة لمونديال قطر 2022، مشيرا إلى أنه يمثل وجهة شاملة تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة متميزة طوال أيام البطولة العالمية.

وأضاف الذوادي: «يشكل المهرجان ملتقى للمشجعين على أرض المونديال، حيث يجمع الآلاف من جماهير كرة القدم من أنحاء العالم، لقضاء أوقات رائعة والاحتفال بشغفهم برياضة كرة القدم، وسط أجواء رائعة، مع كثير من العروض والأنشطة الثقافية والترفيهية، وإطلالة مذهلة على كورنيش الدوحة».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو: «سيمثل هذا المكان القلب النابض لكأس العالم قطر 2022، نفخر بحضوركم معنا اليوم، المشجعون من كل مكان متحدون ويجمعهم الآن مكان واحد في الدوحة، خلال هذه النسخة من كأس العالم، ويعود الفضل في ذلك إليكم أنتم، هنا الوجهة المثلى للاحتفال في كل ليلة من الآن حتى 18 ديسمبر المقبل».