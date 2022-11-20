أمريكا تتطلع لمواصلة الصحوة على حساب ويلز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتأهب المنتخب الأمريكي لمواصلة الصحوة وتصحيح المسار عندما يستهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في قطر، بمواجهة منتخب ويلز اليوم على ملعب استاد أحمد بن علي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وبعد أن غاب عن النسخة الماضية من المونديال التي أقيمت في روسيا، وذلك بعد المشاركة في نهائيات البطولة سبع مرات متتالية أولها في 1990، يتطلع المنتخب الأمريكي إلى فرض حضوره بقوة خاصة بعد أن نجح في تصحيح مساره بشكل واضح خلال الأعوام الماضية.

استعادة التوازن

ويتسلح المنتخب الأمريكي صاحب المركز السادس عشر في تصنيف الفيفا للمنتخبات، في مشاركته الحادية عشرة بالمونديال، بجيل جديد من اللاعبين وتحت قيادة المدير الفني جريج بيرهالتر. وبعد صدمة الغياب عن مونديال 2018 في روسيا، نجح المنتخب الأمريكي في استعادة التوازن ووصل إلى نهائي الكأس الذهبية في عامي 2019 و2021، وتوج بلقب نسخة 2021. وحسم الفريق الأمريكي تأهله إلى مونديال قطر بإحراز المركز الثالث في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في وقت سابق من العام الجاري.

ويضم المنتخب الأمريكي الحالي بين صفوفه مجموعة من المواهب البارزة من بينها سيرجينو ديست وويستون ماكيني وكريستيان بوليسيتش وجيوفاني رينا وتيموثي ويا، ويبدو مرشحا بقوة للتأهل من المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي إنجلترا وإيران.

لكنه سيكون مطالبا بتقديم بداية قوية غدا أمام منتخب ويلز العائد إلى نهائيات المونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1958، والتي شهدت مشاركته السابقة الوحيدة في المونديال وقد وصل فيها إلى دور الثمانية.

وأثار بيرهالتر حالة من الجدل فيما يتعلق باختياره لقائمة المنتخب في وقت سابق، حيث استبعد عددا من اللاعبين الذين شكلوا عناصر أساسية بالفريق في الأعوام الأخيرة، لكنه حظي بالتأييد بعدها وانتهت حالة الجدل بتطور الأداء خلال فترة الإعداد للمونديال.

وفي آخر مباراتين وديتين له قبل المونديال، خسر المنتخب الأمريكي أمام نظيره الياباني صفر/ 2 وتعادل مع نظيره السعودي سلبيا في سبتمبر الماضي.

مفاجأة مبكرة

أما منتخب ويلز، الذي يدربه المدير الفني روبرت بيج ويحتل المركز التاسع عشر في تصنيف الفيفا، فيطمح إلى أن يصنع مفاجأة مبكرة في البطولة بعد 64 عاما من الغياب عن كأس العالم.

ورغم الغياب الطويل عن المونديال، حصد منتخب ويلز خبرة المنافسات الدولية عبر المشاركة في نسختي 2016 و2020 من كأس الأمم الأوروبية.

وبعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات الأوروبية للمونديال، نجح منتخب ويلز في تجاوز عقبتي النمسا وأوكرانيا في الملحق الأوروبي ليعود أخيرا إلى نهائيات المونديال.

ويعلق منتخب ويلز وجماهيره الآمال بشكل كبير على النجم جاريث بيل، لكن الفريق يضم أيضا عددا من المواهب الواعدة أمثال نيكو ويليامز ودان جيمس.