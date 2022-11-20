شكرا لقرائتكم خبر كاميلا.. ناقة تتوقع فوز إنجلترا ضد منافسي مجموعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية التوقع الخاص بالناقة، كاميلا، فيما يتعلق بالفائز من مباراة إنجلترا وإيران المرتقبة اليوم في مونديال قطر 2022.

وذكرت الصحيفة أنها كلفت الناقة كاميلا بتوقع الفائز بين منتخبي إنجلترا وإيران، حيث وقع اختيارها على الأسود الثلاثة.

وأصر مالكا الجمل، جيني وفيرنون مور البالغين 52 عاما، من ميلتون موبراي، على أنها «ليست مخطئة أبدا».

ولم يقتصر توقع الناقة على فوز إنجلترا أمام إيران فقط، بل ضد كافة منافسيها في المجموعة، أي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية كذلك.

وقال فيرنون «إنه أفضل فأل ممكن للمدرب غاريث ساوثغيت واللاعبين، تجاوز مرحلة المجموعات أمر مهم».

وأضاف «لقد طلبنا منها أن تختار بين علمنا وأعلام خصومنا الموضوعة على حوامل على بعد أمتار قليلة أمامها وكانت تسير مباشرة إلى علم إنجلترا في كل مرة».

وتتمتع الإبل بمكانة خاصة في مدينة قطر المضيفة لكأس العالم، حيث يتم تربيتها من أجل رياضة سباقات الهجن التي تحظى بشعبية كبيرة.

لكن لسوء الحظ بالنسبة للدولة المضيفة، تعتقد كاميلا أن الإكوادور ستفوز بالمباراة الأولى في البطولة ليلة الافتتاح.

وقالت جيني «كاميلا قوية الإرادة ويبدو أنها تعرف دائما متى يحين وقت الطعام، لذلك لدينا ثقة مطلقة في قدرتها على توقع نتائج كأس العالم».

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر الجاري، و18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب قطر الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى مع الإكوادور والسنغال وهولندا.