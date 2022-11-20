روزنامة مباريات كأس العالـــــــــم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. ستجد هنا جميع المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها حول الجدول الزمني وغير ذلك الكثير. اولا: ستكون هناك مرحلة مجموعات، حيث يتنافس 32 فريقا على المركزين الاولين في كل مجموعة من المجموعات الثمانية للتأهل إلى دور الـ16 مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 20 نوفمبر المجموعة الاولى قطر - الاكوادور - استاد البيت 7 مساء الاثنين 21 نوفمبر السنغال - هولندا - ملعب الثمامة الساعة الـ1 ظهرا المجموعة الثانية إنجلترا - إيران - استاد خليفة الدولي 4 مساء ملعب أحمد بن علي 00:10 مساء الولايات المتحدة الامريكية - ويلز / أسكتلندا / أوكرانيا الثلاثاء 22نوفمبر المجموعة C الارجنتين - السعودية - ملعب لوسيل 1 مساء المكسيك - بولندا - الملعب 974 7 مساء المجموعة الرابعة الدنمارك - تونس - ملعب المدينة التعليمية 4 مساء فرنسا - بيرو ـ أستراليا - ملعب الجنوب 10 مساء الاربعاء 23 نوفمبر المجموعة الخامسة ألمانيا - اليابان - استاد خليفة الدولي 4 مساء إسبانيا - نيوزيلندا - استاد الثمامة 7 مساء المجموعة السادسة المغرب - كرواتيا - استاد البيت 1 ظهرا بلجيكا - كندا - ملعب أحمد بن علي 10 مساء الخميس 24 نوفمبر المجموعة السابعة سويسرا - الكاميرون - ملعب الجنوب 1 ظهرا البرازيل - صربيا - ملعب لوسيل 10 مساء المجموعة الثامنة أوروغواي - كوريا الجنوبية - استاد المدينة التعليمية 4 مساء البرتغال - غانا - الملعب 974 7 مساء 25 نوفمبر المجموعة الاولى قطر - السنغال - ملعب الثمامة 4 مساء هولندا - الاكوادور - استاد خليفة الدولي 7 مساء المجموعة الثانية ويلز / أسكتلندا / أوكرانيا / إيران / ملعب أحمد بن علي 1 مساء إنجلترا / الواليات المتحدة الامريكية / استاد البيت 10 مساء 26 نوفمبر المجموعة الثالثة بولندا - السعودية - ملعب المدينة التعليمية 4 مساء الارجنتين - المكسيك - ملعب لوسيل10 مساء المجموعة الرابعة تونس - بيرو ـ أستراليا - ملعب الجنوب1 مساء فرنسا - الدنمارك - الملعب 974 7 مساء 27 نوفمبر المجموعة الخامسة اليابان - كوستاريكا / نيوزيلندا - ملعب أحمد بن علي 1 ظهرا إسبانيا - ألمانيا - ملعب البيت 10 مساء المجموعة السادسة بلجيكا - المغرب - ملعب الثمامة 4 مساء كرواتيا - كندا - استاد خليفة الدولي 7 مساء 28 نوفمبر المجموعة السابعة الكاميرون ضد صربيا - ملعب الجنوب 1 ظهرا البرازيل - سويسرا - الملعب 974 7 مساء ( المجموعة الثامنة كوريا الجنوبية - غانا - استاد المدينة التعليمية )4 مساء البرتغال - أوروغواي - استاد لوسيل 10 مساء الثلاثاء 29 نوفمبر المجموعة الاولى هولندا - قطر - استاد البيت )7 مساء ( الاكوادور - السنغال - استاد خليفة الدولي )7 مساء ( المجموعة الثانية إيران - الواليات المتحدة الامريكية - ملعب الثمامة )10 مساء ( ويلز / أسكتلندا / أوكرانيا - إنجلترا - ملعب أحمد بن علي )10 مساء الاربعاء 30 نوفمبر المجموعة الثالثة بولندا - الارجنتين - الملعب 974 10 مساء ( السعودية - المكسيك - ملعب لوسيل )10 مساء ( المجموعة الرابعة بيرو / أستراليا - الدنمارك - ملعب الجنوب )7 مساء تونس - فرنسا - ملعب المدينة التعليمية7 مساء 1 ديسمبر المجموعة الخامسة اليابان - إسبانيا - استاد خليفة الدولي )10 مساء ( كوستاريكا / نيوزيلندا - ألمانيا - استاد البيت )10 مساء ( المجموعة السادسة كرواتيا - بلجيكا - ملعب أحمد بن علي )7 مساء ( كندا - المغرب - ملعب الثمامة )7 مساء 2 ديسمبر المجموعة السابعة صربيا - سويسرا - الملعب 974 الساعة 10 مساء ( الكاميرون - البرازيل - ملعب لوسيل )10 مساء ( المجموعة الثامنة غانا - أوروجواي - ملعب الجنوب )7 مساء ( كوريا الجنوبية - البرتغال - استاد المدينة التعليمية )7 مساء دور الـ16 3 ديسمبر المباراة 49 - الفائز بالمجموعة أ ضد وصيف المجموعة الثانية - استاد خليفة الدولي 7 مساء ( المباراة 50 - الفائز بالمجموعة الثالثة ضد وصيف المجموعة الرابعة - ملعب أحمد بن علي )الساعة 10 مساء 4 ديسمبر المباراة 51 - الفائز بالمجموعة B - وصيف المجموعة A - استاد البيت )10 مساء ( المباراة 52 - الفائز بالمجموعة D ضد وصيف المجموعة C - استاد الثمامة )7 مساء 5 ديسمبر المباراة 53 - الفائز بالمجموعة الخامسة ضد عداء المجموعة السادسة - ملعب الجنوب، 7 ً مساء ( المباراة 54 - الفائز بالمجموعة السابعة ضد وصيف المجموعة الثامنة - الملعب 947( 10 مساء 6 ديسمبر المباراة 55 - الفائز بالمجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الخامسة - استاد المدينة التعليمية )7 مساء ( المباراة 56 - الفائز بالمجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة - ملعب لوسيل )الساعة 10 مساء 9 ديسمبر المباراة 57 - الفائز في المباراة 49 ضد الفائز في المباراة 50 - استاد لوسيل )10 مساء ( المباراة 58 - الفائز في المباراة 53 ضد الفائز في المباراة 54 - ملعب المدينة التعليمية )الساعة 7 مساء 10 ديسمبر المباراة 59 - الفائز في المباراة 51 مقابل المباراة 52 الفائز - استاد البيت )10 مساء ( المباراة 60 - الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 - استاد الثمامة )7 مساء نصف النهائي 13 ديسمبر المباراة 61 - الفائز في المباراة 57 مقابل الفائز في المباراة 58 - ملعب لوسيل 10 مساء 14 ديسمبر المباراة 62 - الفائز في المباراة 59 مقابل الفائز في المباراة 60 - استاد البيت )الساعة 10 مساء تحديد المركز الثالث 17 ديسمبر المباراة 63 - استاد خليفة الدولي 7 مساء نهائي كأس العالم 18 ديسمبر مباراة 64 - استاد لوسيل 7 مساء

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