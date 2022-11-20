شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بإلزام نادى نجوم المستقبل بتسديد مليون جنيه لـ محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على حكم بإلزام نادى نجوم المستقبل بدفع مبلغ مليون جنيه مستحقات متأخرة بعد رفعه دعوى قضائية.

وقال صلاح فى تصريح لليوم السابع، إن الحكم الصادر لصالحه فى حال عدم سداد المبلغ سيتعرض للحجز حتى دفع المبلغ أو الحبس.

وأشار صلاح إلى أن هذه المستحقات منذ عام 2018، مشيرا إلى أن المحكمة أخيرا قضت بدفع المبلغ إلزاميا.