الامارات | بطل العالم الهولندي فيرشتابين يؤكد تفوقه ويحرز لقب جائزة «أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانق بطل العالم الثنائي الهولندي ماكس فيرشتابين، على متن سيارته «ريد بُل»، لقبه الثالث على التوالي اليوم في سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، الجولة الختامية من موسم «الفورمولا1» عقب نجاحه في قطع مسافة السباق الذي جرى على حلبة مرسى ياس بأبوظبي، وامتد على مدار 55 لفة، في المركز الأول، محقق إجمالي زمن بلغ ساعة و27 دقيقة و45 ثانية و914 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 8.7 ثانية عن سائق فريق «فيراري» شارل لوكلير، فيما حل ثالثاً سائق فريق «ريد بُل» المكسيكي سيرجيو بيرز.

فيتيل يودع جمهور "الفورمولا1"

حرص بطل العالم الرباعي الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق "أستون مارتن" على وداع جمهور "الفورمولا1" بالحركات الاستعراضية أو "الدوناتس" عقب انتهاء جائزة "الاتحاد للطيران الكبرى" على حلبة مرسى ياس. وارتبط فيتيل بجمهور حلبة مرسى ياس بعد أن اعتلى قمة المجد في سباقها لعام 2010 حين حصد بفوزه في سباق جائزة "الاتحاد للطيران الكبرى" لذلك العام، لقبه الأول على صعيد بطولة العالم للسائقين، قبل أن يكرر الأمر ذاته في نسخة 2013 حين أهداه الفوز في أبوظبي اللقب العالمي الرابع.

وامتدت ميسرة فيتيل في عالم "الفورمولا1" على مدار 299 سباقا، منذ خوضه السباق الأول عام 2007 مع فريق "بي إم دبليو"، وتخللها الانتقال لاحقاً إلى فريق "تورو روسو" حين انتزع انتصاره الأول في السباقات عام 2008، واتبعه بدايةً من 2010 بالانتقال إلى فريق "ريد بُل" الذي حققه معه ألقابه الأربعة في بطولة العالم للسائقين، ومن ثم الانتقال إلى فريق "فيراري" بين عامي 2015 و2020، وأخرها الانتقال إلى "أستون مارتن" الموسم الماضي.

ونجح فيتيل على مدار مسيرته في تحقيق 53 انتصاراً، والصعود إلى منصة التتويج في 122 مناسبة، وحصده في السباقات إجمالي 3098 نقطة، بجانب تسجيله أسرع زمن لفة في السباق في لـ 38 مرة.

تفوق الصف الثاني

وشهد موسم 2022 تفوق ثلاثة من سائقي الصف الثاني على زملائهم في الفريق، بعد أن نجحوا في تحقيق نتائج أفضل ونقاط أعلى على مدار جولات موسم البطولة الحالي من سائقي الصف الأول في ذات الفريق، وأبرزهم بطل العالم الرباعي سيبستيان فيتيل السائق الثاني في فريق "أستون مارتن" الذي نجح في إنهاء الموسم بالمركز 12 في ترتيب بطولة العالم للسائقين برصيد 37 نقطة، متفوقاً على السائق الأساسي للفريق الكندي لانس سترول الذي حل بالمركز 15 برصيد 18 نقطة.

وسار البريطاني جورج راسل في فريق "مرسيدس" على الخطى ذاتها، بإنهائه الموسم في المركز الثالث ورصيد 275 نقطة، متفوقاً على زميله في الفريق بطل العالم السباعي البريطاني لويس هاملتون، الذي اكتفى في موسم 2022 بالمركز السادس ورصيد 240 نقطة. ولم يختلف السائق الفرنسي إستيبان أوكون في فريق "إلبين" عن النهج ذاته، عقب موسم لافت للسائق الفرنسي الذي نجح في إنهائه بالمركز الثامن برصيد 92 نقطة، بفارق 11 نقطة عن زميله وبطل العالم الثنائي الإسباني فرناندو ألونسو الذي جاء بالمركز التاسع.