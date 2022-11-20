بدأ بآيات من القرآن.. قطر تبهر العالم بحفل افتتاح استثنائي لمونديال 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 مساء اليوم الأحد حفل افتتاح مبهر للبطولة على ستاد "البيت" بمدينة الخور، قبيل مباراة قطر والإكوادور الافتتاحية.

واستمر الحفل المميز لمدة 30 دقيقة، وقدم الممثل الأمريكي مورجان فريمان والشاب القطري غانم المفتاح أولى فقرات حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022. كما شارك جونجكوك، نجم البوب الكوري الجنوبي، بأغنية "حالمون"، فى الفقرة الرئيسية من حفل الافتتاح.

وافتتح المقرئ غانم المفتاح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور الممثل الأمريكي مورجان فريمان.

وتلا قوله تعالي "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرُ".

وشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الـ 32 المشاركة وبالدول المُستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة، إلى جانب المئات من المُؤدّين والعازفين والراقصين، وما يُشجع على التنوع والشمولية سفير كأس العالم "غانم المفتاح"، والفنانة القطرية “دانا”.

كما أن هناك عرض حمل عنوان «حالمون» أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

أيضا، تم استعراض فيلم تسجيلي قصير ونادر استعرض حلم قطر نحو التطور في مختلف المجالات ومنها كرة القدم، وصولا لاستضافة أهم بطولة كروية في التاريخ.

وفي النهاية، تم اختتام فعاليات الحفل بعرض مبهر للألعاب النارية في جميع جنبات ملعب البيت المستضيف للمباراة الافتتاحية.

رابط الفيديو: https://wc2022.stad90.com/embed/RL4BqcZ8H1fkz?fbclid=IwAR2DIF2QSwiKW-U2Q00TqYgI6ePMhkzt_KVOuFGgxtsbUv9I4hdwWI1_drc