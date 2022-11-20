تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح مونديال 2022

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تنطلق مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب البيت.

ويدخل منتخب قطر المباراة وعينه على اقتناص أول ثلاث نقاط له في تاريخ المونديال، في حين يجد منافسًا كان من أهم مفاجآت تصفيات أمريكا الجنوبية الأخيرة ولن يكون سهل المنال أبدًا.

وتلعب قطر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات الإكوادور – السنغال – هولندا.

تشكيل قطر

ويتكون تشكيل قطر الرسمي من: سعد الشيب، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، كريم بوضياف، هُمام أحمد، بسام الراوي، خوخي بوعلام، المعز علي.

تشكيل الإكوادور

بينما يتكون تشكيل الإكوادور الرسمي من: هيرنان جاليندز، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، روماريو إبارا، مايكل إسترادا، إنر فالينسيا، أنجيلو بريسيادو، جونزالو بلاتا، جيجسون مينديز، مويسيس كايسيدو.

القنوات الناقلة

تمتلك قنوات "بين إن سبورتس" حقوق نقل كأس العالم بشكلٍ حصري، ولكن ستكون مباراة الافتتاح منقولة مجاناً عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات

التردد: 11054 H

معدل الترميز: 27500

ملحوظة: يجب أن يدعم الرسيفر الخاص بك تقنية الHD.

وتستمر منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 8 ملاعب مختلفة.

ويشارك في المونديال 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

ويتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية