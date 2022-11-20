شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يهزم المغرب 2 / 1 ودياً للمرة الثانية فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظيره المغربي 2 / 1 للمرة الثانية فى ثلاثة أيام فى المباراة الودية الثانية التى جمعت المنتخبين فى الرباط، ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، أحرزهدفى مصر محمود صابر فى الدقيقتين 22 و75 من المباراة ، بينما أحرز المغرب هدفه قبل نهاية المباراة من ضربة جزاء .

كان المنتخب الأوليمبي المصري قد فاز فى المباراة الأولى 3 / 2 ليؤكد أحفاد الفراعنة تفوقهم على أسود الأطلسي الذى لعب مباراتيه وهو بكامل نجومه المحترفين ، يتقدمهم شادى رياض المحترف فى برشلونة ، وتوازى نبيل وعمر الهلالى المحترفين فى إسبانيول الإسباني ، و بنجامين بوشيري المحترف فى سان ايتيان الفرنسي، ومنتصر لاهتيمي المحترف فى طرابزون التركي ، وإسماعيل سايباري المحترف فى ايندهوفن الهولندي.

قدم المنتخب الأوليمبي واحدة من المباريات الممتعة وتألق لاعبوه تباعا فى السيطرة والاستحواذ واهدروا العديد من الفرص كما أن القائم تصدى لهدفين محققين للمتالقين محمود صابر ومصطفي ميسي ، وحقق الفراعنة الفوز رغم القرارات العكسية لحكم المباراة الذى احتسب ضربتين جزاء للمغرب الأولى فى منتصف الشوط الثاني تصدى لها الحارس الذى تألق فى الذود عن مرماه ببسالة وكاد أن يتصدي للثانية .

استهل المنتخب الأوليمبي الشوط الأول بهجوم منظم من العمق والاجناب وظهرت فنيات البرازيلى ميكالى المدير الفني بشكل واضح على الأداء وأسفر الهجوم الضاغط عن هدف عالمى أحرزه محمود صابر من مسافة بعيدة مستغلا خروج الحارس .

وفى الشوط الثاني واصل الفراعنة السيطرة ومن إحدى الهجمات السريعة أرسل محمد أشرف كرة رائعة لمحمود صابر الذى سددها مباشرة فى الشباك محرزا الهدف الثاني فى الدقيقة 75 .

ويضم الجهاز الفني البرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان طبيب المنتخب ، وعلاء سعيد واسلام شاكر المدلكين .