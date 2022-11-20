شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات نصف نهائي دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات نصف النهائي من بطولة دورى المرتبط رجال، والتى تنطلق 22 نوفمبر الجارى حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على لقب الدورى، بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة على المركزين الثالث والرابع، على أن تقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وفى حال التعادل في نقاط الذهاب والإياب يؤخذ بنظام الترتيب لفرق الرجال فقط.

وصعد الأهلى إلى الدور النهائي من بطولة الدورى بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي ، بينما صعد الاتحاد على حساب الجزيرة.

وكان اتحاد السلة قد قرر منع الجماهير التي تواجدت في مباراة نصف النهائي بين الأهلى و الزمالك من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر واخطار شركه تذكرتي بذلك ، مع توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها ثلاثون ألف جنيه ، و توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرون ألف جنيه ، بالإضافة إلى تحمل كلا الناديين كافة التلفيات الخاصة بالصالة من جمهور كل منهما وفقا لما تقره الصالة التى اقيمت عليها المباراة ، كما تقرر إجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الأهلي أوجستي بوش.