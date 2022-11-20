شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر مصير عروض الشتاء لاستعارة بعض لاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لبحث عدة أمور خاصة بالفريق، فى مقدمتها ملف الإعارة بعدما بدأ النادى يتلقى عروضاً من أندية محلية لاستعارة عدد من لاعبي الأهلي.

ودخل أكثر من لاعب في الأهلي لا يشارك مع الفريق الفترة الأخيرة ضمن اهتمامات عدة أندية محلية، وفى مقدمتهم زياد طارق، وحسام حسن، ومحمد محمود، ومن المقرر أن يبحث مسئولو الأهلي مع كولر موقفه بشأن عروض الإعارة لهؤلاء اللاعبين ورؤيته للقرار المناسب فى هذا الأمر.

على صعيد متصل، يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب حسم مصير اللاعب.

ولا يشارك كهربا فى مباريات الأهلي بسبب أزمة إيقافه على خلفية غرامة الزمالك ضده، ويكتفي اللاعب بخوض تدريبات يومية مع الفريق الأهلاوي بالتتش، ويرغب كولر حسم مصير كهربا حتى يستفيد من جهوده فى المباريات، خاصة أن اللاعب يؤدى بشكل جيد فى التدريبات اليومية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين مسئولى القلعة الحمراء من أجل بحث الجديد في هذا الملف والغرامة الموقعة ضد اللاعب لصالح الزمالك والتى تبلغ مليوني و400 ألف دولار.