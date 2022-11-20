شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يركز على "التمرير السريع" و"التحرك بدون كرة" فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة، على هامش مران الأبيض اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال الفقرة على التمرير بشكل سريع بين اللاعبين والتحرك بدون كرة في ظل وجود عملية الضغط العالي.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية شهدت منافسة بين اللاعبين، وحرص فيريرا على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة لتطبيقها، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.