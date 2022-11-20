شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يتقدم على المغرب بهدف دون مقابل ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الأوليمبى في التقدم على نظيره المغربى بهدف نظيف فى المباراة الودية المقامة بينهما بالمغرب فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

أحرز هدف المنتخب محمود صابر في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بشكل عالمى واستطاع لاعبو الفراعنة في السيطرة على مجريات الشوط الأول بنجاح.

ويضم جهاز الفراعنة ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمي وليونياردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين.

كان المنتخب الأوليمبى قد حقق فوزا على نظيره المغربى فى اللقاء الأول الذى جمع بينهما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين .