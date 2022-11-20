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محمد الفلاح - بث مباشر قطر والاكوادور لايف live || مشاهدة افتتاح كأس العالم قطر 2022 تعليق عربي HD جودة عالية دون تقطيع يلا شوت yalla shoot

بث مباشر قطر والاكوادور لايف live || مشاهدة افتتاح كأس العالم قطر 2022 تعليق عربي HD جودة عالية دون تقطيع يلا شوت yalla shoot

وقبل المباراة اعلن الاسباني فيلكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري تشكيل العنابي الذي يستعد لمشاهدة المواجهة في افتتاحية بطولة كأس العالم.

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وتنطلق مواجهة المنتخب القطري ونظيره الاكوادوري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إستاد البيت ويقع منتخبا قطر والإكوادور في المجموعة الأولى رفقة السنغال وهولندا.

ويأتي تشكيل المنتخب القطري وفق ما يلي:-