شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فى حفل استعراضي مبهر.. قطر تفتتح بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت قطر حفل افتتاح النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير سبقها فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل.

وشهد حفل الافتتاح عرضًا خاصًا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر.

كما شهد الحفل عرضًا لأغاني بطولات كأس العالم السابقة أعقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك.

وجرى بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير حمد في مقصورة إستاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.

وألقى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر كلمة على هامش حفل الافتتاح رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم.

وأكد الأمير تميم أن قطر بذلت مجهودًا مضنيًا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربًا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة.

موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022



تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى.

وتشهد منافسات كأس العالم 2022، مشاركة 32 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات.

ويقام حفل افتتاح كأس العالم اليوم الأحد قبل المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في الساعة 5:40 بتوقيت قطر، ويتوقع أن يستمر لمدة 30 دقيقة، وقال فريق موسيقى البوب الكورية (BTS) إن جونج كوك، وهو أحد أعضائه السبعة، سيشارك في الحفل.

كما سيشارك المطربان القطريان فهد الكبيسي ودانا سيشاركان أيضا في أداء بعض فقرات حفل الافتتاح.