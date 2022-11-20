شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منفرد لثنائى الزمالك "شلبى ويوسف حسن".. وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت التدريبات خوض اللاعبين لمجموعة من التدريبات البدنية بالكرة، بخلاف فقرة أخرى تضمنت قفز الحواجز وبعض التدريبات الإضافية.

كما خاض يوسف حسن ومصطفى شلبي ثنائي الفريق تدريبات منفردة على هامش مران الأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وواصل الثنائي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني للفريق، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية الخاصة بالتسديد على المرمى والتحكم في الكرة، لاسيما وإن شلبى كان تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

وعقد جوسفالدو فيريرا، جلسة مع الثنائي مصطفى شلبي ويوسف حسن، وشهدت حديث بين المدير الفني والثنائي حول بعض الملاحظات الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات في الفترة المقبلة، كما اطمأن "فيريرا" على جاهزية الثنائي للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.