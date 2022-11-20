شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لكيما أسوان خلفا لعلى عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة كيما أسوان مع سعيد عبد العزيز نجم الأهلى الأسبق لقيادة الفريق الكروى، خلفا لعلى عاشور الذى تولى القيادة الفنية للفريق في بداية الموسم بعدما خسر الفريق الأسوانى أخر مبارياته أمام لافيينا الصاعد حديثا من القسم الثالث للثانى برباعية نظيفة وهو ما جعله يتقهقر في الترتيب للمركز الـ7 برصيد 8 نقاط .

وكان مسئولو كيما أسوان قد قاموا بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للجهاز الفني من أجل المنافسة على الصعود، إلا أن النتائج جاءت عكس المتوقع، وهو ما أدى لضرورة التغيير بشكل عاجل أملا في اللحاق بالمنافسة على الصعود لدورى الأضواء في ظل المنافسة المحتدمة بين أكثر من فريق على رأسهم الهابطين من الدورى الممتاز الجونة الذى يتصدر المسابقة برصيد 16 نقطة ومصر المقاصة الذى يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة .

يذكر أن سعيد عبد العزيز تولى القيادة الفنية لكيما أسوان واستطاع المنافسة مع الفريق حتى الرمق الأخير قبل أن يحسم أسوان تذكرة الصعود لدورى الأضواء وهو ما جعلت الإدارة الأسوانية تفكر في عودته من جديد خاصة وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق.