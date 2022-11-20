شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ديسمبر موعدا للجمعية العمومية لاتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد المصارعة 23 ديسمبر المقبل موعدا للجمعية العمومية للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد.

و خاطب مسئولو اتحاد المصارعة أعضاء الجمعية العمومية من هيئات رياضية وإخطارهم بالموعد المحدد.

وحقق لاعبو منتخب المصارعة 10 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة إبراهيم عادل مصطفى التي تقام بالإسكندرية، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 4 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية كل من هيثم فهمى وزن 60 ك ، و أبو حليمة محمد وزن 72 ك ، و محمود وليد عبد الفتاح وزن 87 ك ، و نور الدين هانى وزن 97 ك.

وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق عبد الرحمن أحمد وزن 67 ك ، و عماد أشرف وزن 82 ك ، وتوج بالبرونزيات عبد الله شعبان وزن 55 ك ، أحمد هانى وزن 60 ك ، مصطفى حسين، وإسلام محمد رمضان مركز ثالث برونزيات وزن 63 ك.