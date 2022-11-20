شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب نتيجة فحوصات إصابة حمدى فتحى فى "الخلفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف حمدي فتحي لاعب الفريق وحجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن ودية المنتخب الوطني الأول أمام بلجيكا أول أمس، الجمعة، باستاد جابر الأحمر في الكويت والتي فازت فيها مصر بهدفين لهدف.

وعانى حمدي فتحي من إصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأخير وغاب عن المران الذي سبق ودية بلجيكا وخضع لفحوصات خلال الساعات الماضية.

وحسب التشخيص المبدئي فأن حمدي فتحي تعرض لأصابه في العضلة الخلفية وسيُعلن الجهاز الطبي للأهلي خلال الساعات المقبلة حجم إصابة اللاعب و موقفه من التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مباريات محلية خلال الفترة المقبلة في مقدمتها ، مباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كـأس مصر، ثم مباراة طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.