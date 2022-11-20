شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف فوزًا وديًا علي نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بمعسكر الفريق المغلق بالقاهرة سجل ثنائية الطلائع جلال الشرقاوي.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه نظيره الاتحاد السكندري مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم واجه حرس الحدود اليوم الاحد ثم سيواجه سيراميكا غداً الاثنين.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال ، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1.