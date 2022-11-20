المشاهدة مجانية.. تردد 7 قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم 2022، حيث من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة المنتظرة مساء اليوم الأحد، وتستمر فعالياتها حتى 18 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي مساء اليوم منتخب قطر، منظم الحدث العالمي، مع نظيره الإكوادوري، على ستاد "البيت"، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وحصلت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقررت الشبكة الرياضية نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

وبخلاف القناة القطرية، فقط أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث البطولة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات .

وتصل عدد القنوات المفتوحة إلى 7 ستنقل مباريات كأس العالم عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

1- نايل سات

bein sport ( 18 مباراة على القناة المفتوحة )

تردد 11054 H 27500

2- يوتلسات 9 شرقاً

قناة ORTB

تردد 11900 H 27500

قناة tvt

تردد 11900 H 27500

3- هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً

قناة rai 1

تردد 10992 V 27500

4- أسترا 19 شرقاً

قناة ZDF

تردد 11632 H 22000

قناة TF1

تردد 11376 V 22000

5- تركسات 42 شرق

قناة TRT1

تردد 11054 H 30000