صناعة مصرية.. مفاجأة بشأن كرة كأس العالم «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركتي "بريزنتيشن" و"استادات"، عن مفاجأة كبيرة بشأن صناعة الكرة التي ستظهر خلال منافسات كأس العالم 2022 بقطر، المقرر انطلاقها اليوم الأحد وتستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل.

وقال الوزيري، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"،: "تشرفت أن أكون جزء صغير من هذا الإنجاز العظيم، ستكون مصر محطة رئيسية لتصدير الكرات للعالم كله بداية من كأس العالم قطر ٢٠٢٢".

ومن المقرر ان تنطلق اليوم بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر حيث يلعب صاحب الأرض والجمهور ضد الأكوادور في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.