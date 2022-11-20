شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع بنين سلبيا فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، سلبيا مع نظيره البنيني في المباراة الودية الثانية التى أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي.

أهدر منتخب الشباب ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الصباحي في الدقيقة التاسعة، بعد عرقلة حارس بنين للمهاجم محمود مرسي، قبل أن يتصدى مصطفى مخلوف حارس منتخب مصر لركلة جزاء لصالح بنين في الدقيقة 19، وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات لكن دون جديد لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلا من، في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، و خط الدفاع: إياد العسقلاني وعمر فايد ومحمد كمال، ووسط الملعب: خالد عوض ومحمد فارس ومحمد حمدي وكريم الدبيس ، ووسط الملعب الهجومي: عمر الساعي وأحمد نادر حواش، والهجوم: محمود مرسي.

وكان منتخب الشباب فاز على بنين فى الودية الأولى بهدف نظيف باستاد القاهرة الخميس الماضي.