شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها جلسة مهمة فى الأهلى لتحديد مصير عقوبة كهربا، استقرار فيريرا على استبعاد سامسون من مواجهة المصرى .

جلسة مهمة فى الأهلي لحسم مصير "عقوبة" كهربا

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب حسم مصير اللاعب.

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معاقبة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، باستبعاده من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بكاس مصر.

يواجه المنتخب الأولمبي اليوم، الأحد، نظيره المغربى فى اللقاء الودي الثاني المقرر له الخامسة مساءً فى الرباط، استعداداً للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

التحقيق مع مدرب سلة الأهلى اليوم بعد أحداث قمة "برج العرب"

يخضع الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال"، للتحقيق اليوم فى مقر اتحاد اللعبة، بعد أحداث قمة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي البطولة والتي أقيمت الجمعة بصالة برج العرب بالإسكندرية.

يظهر فريق الإسماعيلى بالقميص الجديد فى مباراة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل، ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو اليوم، الأحد، آخر تدريباته بالإسماعيلية على ملعب أحد فنادق المحافظة، قبل أن يدخل معسكراً مغلقاً غداً الاثنين فى الإسكندرية.

محمد الشوربجى يتوج ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش

توج الإنجليزي محمد الشوربجي ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

الأهلي يستعيد خماسي المنتخب الوطنى بعد ودية بلجيكا