شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينهى معسكر القاهرة.. وزوران يستكشف المحلة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري معسكره الذى أُقيم على مدار الأيام الماضية بالقاهرة، وخاض خلاله تدريبات يومية استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً.

وأشرف الصربي زوران المدير الفني للاتحاد على تدريبات الفريق الفترة الماضية قبل أن ينتهي المعسكر ويتقرر عودة الفريق لخوض تدريباته بملاعب النادي بسموحة.

ويستعد الاتحاد لخوض مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.

ووصف زوران معسكر الفريق في القاهرة بالناجح حيث أشاد بجميع اللاعبين والتزامهم خلال التدريبات ، مؤكداً أن المعسكر خلق حالة جيدة من التجانس بين اللاعبين.

ويرغب زوران في دراسة منافسه جيداً قبل مواجهة 30 نوفمبر الجاري لذا طلب من جهازه المعاون تجهيز تقرير عن مباراة المحلة وأسوان في الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية المحترفة التي أقيمت أمس ،السبت، وأنتهت بفوز المحلة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.