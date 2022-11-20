شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح السيف بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لسلاح السيف شباب بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة المقامة بتونس فى الفترة من 19 حتى 20 نوفمبر الجاري.

وحصل منتخبنا الوطني على الميدالية الذهبية عقب الفوز على منتخب أوزبكستان المصنف الأول عالميًا بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 45-44.

واستهل منتخبنا الوطني المصنف الثاني عالميًا مشواره في البطولة بالفوز على منتخب تونس في دور ربع النهائي بنتيجة 45-15.

ثم تغلب منتخب مصر في دور نصف النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-44.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من: أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام وإياد معروف، ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني شريف البكري.

على صعيد أخر توج أحمد هشام بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي والتي انتهت فاعلياتها منذ قليل، كما حصل أدهم معتز على المركز الثامن، وجاء زياد نوفل في المركز التاسع وإياد معروف في المركز ال 18.