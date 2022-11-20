شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل هيثم شعبان عن تدريب بتروجت فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق هيثم شعبان، المدير الفني لبتروجت، مع مجلس إدارة النادى على الرحيل عن صفوف الفريق بسبب سوء التوفيق الذى يلازم النادى البترولى مع مدرب سيراميكا السابق، وعدم تحقيق أى انتصار حتى الآن منذ انطلاق المسابقة، بالرغم من توفير كافة الإمكانيات المادية للفريق.

وكان مجلس إدارة بتروجت تعاقد مع هيثم شعبان في نهاية الموسم الماضى خلفا لربيع ياسين، وكان الهدف صناعة فريق قوى يكون قادرا على العودة من جديد لدورى الأضواء في الموسم المقبل ، وبالفعل تعاقد المدير الفني مع أكثر من 20 لاعبا إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال.

ويحتل بتروجت المركز الثالث عشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى برصيد 4 نقاط من 5 مباريات ولم يحقق الفريق أي انتصار حتى الآن.