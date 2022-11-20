شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع بنين سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مع نظيره البنيني سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة الودية المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي.

وأهدر منتخب الشباب ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الصباحي فى الدقيقة التاسعة، بعد عرقلة حارس بنين للمهاجم محمود مرسي، قبل أن يتصدى مصطفى مخلوف حارس منتخب مصر لركلة جزاء لصالح بنين فى الدقيقة 19.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلا من، في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، و خط الدفاع: إياد العسقلاني وعمر فايد ومحمد كمال، ووسط الملعب: خالد عوض ومحمد فارس ومحمد حمدي وكريم الدبيس ، ووسط الملعب الهجومي: عمر الساعي وأحمد نادر حواش، والهجوم: محمود مرسي.

وكان منتخب الشباب فاز على بنين في الودية الأولى بهدف نظيف باستاد القاهرة الخميس الماضي.