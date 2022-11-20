شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب فى كأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت استعدادات فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر مرحلة الجد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التى خاضت فيها المنتخبات الوطنية عدة مباريات ودية.

ونستعرض فى التقرير التالي كيفية استعداد الأهلي لمباراة المقاولون العرب التى تأتي بعد فترة توقف طويلة وإلى التفاصيل:

س: كيف استعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر؟

ج: الأهلي خاض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية بعدما سبق وحصل على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة الداخلية بالدوري التي فاز فيها 4_1.

س: هل يخوض الأهلي مباريات ودية قبل مواجهة المقاولون العرب؟

ج: حتى الأن لم يخض الفريق أي مباريات ودية لكن هناك اتجاها لخوض مباراة ودية صباح الأربعاء المقبل بالتتش مع فريق الشباب بالنادي أو أى فريق آخر، وإن كانت النية تتجه لخوض ودية بين الفريق الأول وبين فريق الشباب مُدعمين بلاعبي الدكة بالفريق الأول.

س: ما هو مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

ج: الأهلي يلتقي مع المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

س: وماذا عن موقف اللاعبين الدوليين؟

ج: سيتواجد لاعبو الأهلي الدوليون الذين كانوا مع المنتتخب الأول في ودية بلجيكا بالكويت بمران الفريق غداً، الاثنين، أما لاعبو الأهلي المتواجدون بالمنتخب الأولمبي فسيلعبون مع المنتخب الأولمبي ودية ثانية أمام المغرب اليوم وسينضمون لتدريبات الأحمر بعد الانتهاء من ودية المغرب الثانية.

س: ومن أبرز الغائبين عن الأهلي خلال الفترة المقبلة؟

ج: الدولي التونسي علي معلول لتواجده مع منتتخب بلادهع في كأس العالم بقطر والذى سينطلق مساء اليوم.