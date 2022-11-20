شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مهمة فى الأهلي لحسم مصير "عقوبة" كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب حسم مصير اللاعب.

ولا يشارك كهربا فى مباريات الأهلي بسبب أزمة إيقافه على خلفية غرامة الزمالك ضده، ويكتفي اللاعب بخوض تدريبات يومية مع الفريق الأهلاوي بالتتش، ويرغب كولر حسم مصير كهربا حتى يستفيد من جهوده فى المباريات، خاصة أن اللاعب يؤدى بشكل جيد فى التدريبات اليومية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين مسئولى القلعة الحمراء من أجل بحث الجديد في هذا الملف والغرامة الموقعة ضد اللاعب لصالح الزمالك والتى تبلغ مليوني و400 ألف دولار.