رسميا.. غياب كريم بنزيمة عن كأس العالم بسبب الإصابة في التدريبات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب المهاجم كريم بنزيمة عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بسبب تعرضه لاصابة خلال تدريبات المنتخب السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي: "تعرض كريم بنزيمة لاصابة في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، وسيضطر للتخلي عن المشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "يعبر الفريق بأكمله عن حزنه لإصابة كريم، ويتمنى له الشفاء العاجل".

وكانت صحيفة lequipe الفرنسية أكدت أن بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، أصيب بالفخذ خلال التدريبات الأخيرة، ولم يتمكن من إكمالها.

وغاب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإصابة بفخذه، وشارك، السبت، في التمارين الجماعية للمرة الأولى منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي.

ويمكن لمدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب استبدال بنزيمة بلاعب آخر حتى يوم الإثنين المقبل، إذ تنص لوائح كأس العالم على إمكانية استبدال أي لاعب مصاب قبل 24 ساعة من موعد أول مباراة لمنتخبه في المونديال.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها، وسط غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، على غرار: بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو.

(وكالات)