الامارات | مصر حاضرة في كل مباريات كأس العالم قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفق المنتخب المصري في الوصول إلى كأس العالم قطر 2022 عقب الخسارة من السنغال في المباراة الفاصلة بركلات الجزاء الترجيحية، ولكن إذا كان المنتخب المصري لم ينجح في الوصول إلى البطولة، فإن التواجد المصري سيكون في كافة مباريات كأس العالم بقطر وذلك بعدما كشفت شركة بريزنتيشن، المصرية عن حقيقة صناعة كرات كأس العالم والتي ستكون بصناعة مصرية 100٪.

وطبقا لمواقع إعلامية مصرية فإن رئيس شركتي بريزنتيشن وستادات سيف الوزيري، أكد أن مصر ستكون محطة تصدير رئيسية، للكرة التي ستستخدم بمونديال قطر 2022 وهي من انتاج شركة أديداس ويطلق عليها

وقال رئيس الشركة الوزيري، على صفحته عبر منصة "فيسبوك": "تشرفت أن أكون جزء صغير من هذا الإنجاز العظيم، ستكون مصر محطة رئيسية لتصدير الكرات للعالم كله بداية من كأس العالم قطر 2022".

ويذكر أن بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر ستبدأ اليوم بمباراة المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور ضد الإكوادور في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.