شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على استبعاد سامسون من مواجهة المصرى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معاقبة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، باستبعاده من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بكاس مصر.

وسادت حالة من الاستياء فى الجهاز الفنى للزمالك من سامسون أكينولا بسبب تأخره عن الوصول إلى القاهرة للانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما سمح له الجهاز الفنى بالعودة إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، إلا أن اللاعب لم يلتزم بموعد العودة.

وينتظر مسئولو الزمالك عودة أكينولا من أجل معرفة الأسباب التى أدت لتأخر وصوله فى الموعد المحدد من قبل الجهاز الفنى، قبل تطبيق اللائحة وتغريمه ماديًا.

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام، وسمح للأجانب بالسفر إلى بلادهم، على أن يعودوا إلى القاهرة للانتظام فى التدريبات يوم الاثنثن الماضى، إلا إن أكينولا لم يعود حتى اليوم.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.