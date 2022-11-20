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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توجد مجموعة من القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2022، والذي سيُقام مساء اليوم الأحد على الأراضي القطرية، وتعقبه مباراة الافتتاح بين منتخب قطر والإكوادور.

بث مباشر فعاليات كأس العالم 2022

ومن المرتقب أن يشهد الحفل العديد من المفاجآت الخاصة بالجماهير داخل استاد البيت الذي سيستضيف حفل الافتتاح والمباراة الأولى بين منتخبي قطر والإكوادور، وعلى رأس تلك المفاجآت حضور العديد من الفنانين العرب والعالميين كذلك.



وتستضيف قطر النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، وهذه هي المرة الأولى التي تقام بها هذه البطولة على الأراضي العربية، حيث لم يسبق لأي دولة عربية تنظيم الحدث المونديالي الأكبر في كرة القدم.

وسينطلق حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك قبل ساعتين من انطلاق المباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر مستضيفة البطولة ومنتخب الإكوادور.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة، والتي تبدأ مبارياتها مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، كلًا من قطر والإكوادور والسنغال وهولندا، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الـ16.

وستبث مجموعة قنوات بي إن سبورتس فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وحفل الافتتاح، حيث تمتلك الحقوق لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط.



ويمكن مشاهدة حفل افتتاح كأس العالم 2022 على قنوات بي إن سبورتس ماكس، والقناة المفتوحة على نايل سات وعرب سات، إضافة لقناة الكأس القطرية، وقناة "المغربية الرياضية" التي أعلنت حصولها على حقوق إذاعة حفل الافتتاح.

وهناك قنوات أخرى، أعلنت عن نقلها لحفل افتتاح كأس العالم 2022، وعلى رأسها "زدف" الألمانية، و"إريب إتشدي" التركية، وهما قناتان يمكن التقاط إشاراتهما على قمر هوتبيرد، وبالنسبة لقمر أسترا، فإنه توجد قناة بي إن سبورتس الفرنسية.

ومن المنتظر أن يكون هناك عدد من المفاجآت والفقرات المميزة في حفل افتتاح كأس العالم 2022، حيث أعلنت فرقة "بي تي أس" عن مشاركتها في الحفل من خلال طرح أغنية جديدة لكأس العالم قطر 2022.

وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن مفاجأة وهي خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة على النايل سات.

وأشارت القناة في إعلانها الرسمي إلى أن هذه الخطوة تأتي للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

ويبدأ البث المجاني بالحفل الافتتاحي وكذلك بالمباراة الافتتاحية، التي تقام اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.



ويبدأ دور المجموعات يوم 20 نوفمبر، ويستمر حتى 2 ديسمبر، وبعده ينطلق دور الـ16 من 3 من الشهر نفسه وحتى يوم 6.

ربع النهائي يُلعب بين يومي 9 و10 ديسمبر على أن يكون نصف النهائي يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

مباراة تحديد المركز الثالث ستكون يوم 17 ديسمبر ويُقام نهائي كأس العالم 2022 يوم 18 على ملعب لوسيل.

تتولى قنوات "بي إن سبورتس" نقل مباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر باقة "بي إن سبورتس ماكس".

كما سيتم نقل فعاليات البطولة عبر قنوات "الكأس" القطرية المُشفرة، بالإضافة إلى تطبيق "TOD" الذي ينقل البطولة إلكترونيا.

سيكون منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى، في حين تأتي إنجلترا بالمجموعة الثانية، ويأتي الظهور العربي الثاني من خلال منتخب السعودية بالمجموعة الثالثة رفقة منتخب الأرجنتين.

تونس سقطت مع منتخب فرنسا في مجموعة شبيهة بمجموعة "الديوك" في مونديال روسيا، فيما ستكون "مجموعة الموت" بتواجد ألمانيا رفقة إسبانيا، على أن يجد منتخب المغرب نفسه في مواجهة كرواتيا وبلجيكا.

كما يأتي المنتخب المدجج بالنجوم، البرازيل، في المجموعة السابعة، بينما يتواجد كريستيانو رونالدو في مجموعة تحمل عنوان "الثأر" لغانا مع أوروجواي، بالمجموعة الثامنة.