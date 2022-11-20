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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق مباريات كأس العالم 2022 بدايةً من الأحد 20 نوفمبر\تشرين الثاني من ملعب البيت، وتنتهي 18 ديسمبر\كانون الأول بالنهائي على ملعب لوسيل.

ما هو جدول مباريات كأس العالم 2022؟

عشاق كرة القدم حول العالم لا حديث لهم سوى عن المونديال الذي ستستضيفه قطر، والمتعة المنتظرة على مدار قرابة الشهر، بمشاركة 32 منتخبًا من نخبة منتخبات العالم.

هذه هي النسخة الأخيرة من كأس العالم التي ستُلعب بنظام 32 منتخبًا، مقسمة على 8 مجموعات، بحيث يتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني إلى دور الـ16، فمن النسخة المقبلة التي ستحضنها قارة أمريكا الشمالية، سيكون إجمالي المشاركين 48 منتخبًا.



يبدأ دور المجموعات يوم 20 نوفمبر\تشرين الثاني، ويستمر حتى 2 ديسمبر\كانون الأول، وبعده ينطلق دور الـ16 من 3 من الشهر نفسه وحتى يوم 6.

ربع النهائي يُلعب بين يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول، على أن يكون نصف النهائي يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

مباراة تحديد المركز الثالث ستكون يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، ويُقام نهائي كأس العالم 2022 يوم 18 على ملعب لوسيل.

سيكون منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى، في حين تأتي إنجلترا بالمجموعة الثانية، ويأتي الظهور العربي الثاني من خلال منتخب السعودية بالمجموعة الثالثة رفقة منتخب الأرجنتين.

تونس سقطت مع منتخب فرنسا في مجموعة شبيهة بمجموعة "الديوك" في مونديال روسيا، فيما ستكون "مجموعة الموت" بتواجد ألمانيا رفقة إسبانيا، على أن يجد منتخب المغرب نفسه في مواجهة كرواتيا وبلجيكا.

أخيرًا، يأتي المنتخب المدجج بالنجوم، البرازيل، في المجموعة السابعة، بينما يتواجد كريستيانو رونالدو في مجموعة تحمل عنوان "الثأر" لغانا مع أوروجواي، بالمجموعة الثامنة.



اكتمل نصاب منتخبات كأس العالم 2022 في قطر، قبل ساعات قليلة من انطلاق النسخة الـ22 لأول مرة على الأراضي العربية.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 في قطر، مساء الأحد، على ملعب البيت، الذي يستضيف مباراة أصحاب الأرض ضد الإكوادور، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقبل ساعات قليلة من انطلاق المونديال، وصلت بعثة المنتخب البرازيلي إلى الأراضي القطرية، ليكون آخر الواصلين من المنتخبات الـ32 المشاركة.

ووصل المنتخب البرازيلي إلى الدوحة، بعد الانتهاء من برنامج تدريبي في مدينة تورينو الإيطالية في الأيام الأخيرة.

وفور وصوله، انتقل منتخب البرازيل إلى فندق ويستن الدوحة، أحد أفخم الفنادق في المدينة، وسيقضي الليلة هناك قبل بدء مشواره في المونديال.

منتخب البرازيل

وأصبح متاحا لدى المدير الفني، تيتي، جميع اللاعبين، بعد أن تعافى كل من ماركينيوس وجليسون بريمر ودانيلو من آلام العضلات، وانضموا إلى التدريبات الجماعية.

ويخوض اللاعبون أول مران، الأحد، على ملعب حمد الدولي، الذي يتسع لـ13 ألف متفرج، وبعد ذلك سيحضرون مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام.

وتستهل البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم بـ5 ألقاب، مشوارها بمواجهة صربيا، الخميس المقبل، ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا سويسرا والكاميرون.

طاردت لعنة الأفضل في العالم كلا من الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما، نجمي ريال مدريد الإسباني، بعد حصولهما على جائزة الكرة الذهبية.

وكان لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش حصد جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) عام 2018، ثم جاء كريم بنزيما بعد 4 سنوات ليحصد النسخة الأخيرة من الجائزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحملت الساعات الأولى من صباح أول أيام كأس العالم 2022 في قطر، صدمة كبرى لكريم بنزيما، بخَّرت حلمه بالمشاركة مع منتخب فرنسا في البطولة.

يعتبر كريم بنزيما ولوكا مودريتش آخر نجمين لريال مدريد متوجان بجوائز الأفضل في العالم، لكن يبدو أن الكرة الذهبية كانت بمثابة لعنة خاصة للثنائي.

وأعلن المنتخب الفرنسي في بيان رسمي استبعاد بنزيما من قائمة الفريق في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال التدريبات.

واضطر كريم بنزيما إلى مغادرة تدريبات منتخب فرنسا على ملعب جاسم بن حماد في الوقت الذي يستعد فيه "الديوك" لمواجهة أستراليا في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتواجد في مجموعة تضم معه أيضا الدنمارك وتونس.

ولم تقتصر اللعنة على توجيه ضربة موجعة له ولمنتخب فرنسا فقط، بل تمثَّلت في كثرة الإصابات التي تعرض لها أفضل لاعب في العالم خلال أول شهر بعد حصوله على الجائزة، بما كلَّفه الغياب عن فريقه ريال مدريد في 5 مباريات من أصل 7، مكتفيا بتسجيل هدف وحيد.

سبق أن واجه لوكا مودريتش سيناريو مشابها، وتمثلت لعنة تتويجه كأفضل لاعب في العالم 2018 في كثرة الهزائم التي تعرض لها مع ريال مدريد خلال أول شهر بعد فوزه بها.

وخاض مودريتش في أول شهر مع ريال مدريد 7 مباريات، ليحقق انتصارا وحيدا، مقابل 5 هزائم وتعادل مرة.