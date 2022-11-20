شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة رفع الأثقال فى بطولة العالم بكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد رفع الأثقال عن قائمة اللاعبين و اللاعبات المشاركين فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 5 و حتى 15 ديسمبر الجارى بكولومبيا .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من كريم كحلة وزن 89 كجم و أحمد سيد عاشور وزن 102 كجم و أحمد عبد الغنى وزن 61 كجم و أحمد عماد وزن 73 كجم و محمد عبد المنعم وزن 81 كجم و محمود جمال وزن 89 كجم و محمد سليم وزن 96كجم و عبد الرحمن محمد وزن +109 كجم .

أما قائمة اللاعبات فضمت كلا من ، سارة سمير وزن 76 كجم و نعمة سعيد وزن 71 كجم و نورا عصام وزن 49 كجم و سمر حبشى وزن 87كجم و حليمة عبد العظيم وزن +87 كجم .