شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يتوج بذهبية بطولة نيويورك الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد حسن لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول وذهبية بطولة نيويورك الدولية، بعد التغلب على منافسه لاعب كيرجستان في نهائي المنافسات .

وخاض اللاعب 3 مباريات فى الدور الاول و الثانى و قبل النهائى أمام منافسيه لاعبى أمريكا ، وفى النهائى ألتقى مع لاعب كيرجستان .

يذكر أن أحمد حسن هو نجل شقيقة كرم جابر ، ويقيم الفترة الحالية في أمريكا ، فشارك في منافسات البطولة بإسم مصر ، وتوج بالذهبية و المركز الأول .

حقق لاعبو منتخب المصارعة 10 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة إبراهيم عادل مصطفى التي تقام بالإسكندرية، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 4 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية كل من هيثم فهمى وزن 60 ك ، و أبو حليمة محمد وزن 72 ك ، و محمود وليد عبد الفتاح وزن 87 ك ، و نور الدين هانى وزن 97 ك.

وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق عبد الرحمن أحمد وزن 67 ك ، و عماد أشرف وزن 82 ك ، وتوج بالبرونزيات عبد الله شعبان وزن 55 ك ، أحمد هانى وزن 60 ك ، مصطفى حسين، وإسلام محمد رمضان مركز ثالث برونزيات وزن 63 ك.