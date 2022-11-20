شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب وصيفا لبطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة عالمياً، وصافة بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

وخسرت نور الطيب في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 3-0 أمام منافستها جويل كينج، في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 12-10, 11-4.

من ناحية أخرى، اعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش قائمة المنتخب الوطني للسيدات، التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم للإسكواش 2022، والتي تستضيفها مصر حيث تقوم فرق من جميع أنحاء العالم باختيار بعض من أفضل لاعبي العالم.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي: الطيب، ونور الشربيني، ونوران جوهر، سيدافعون عن لقب بطولة العالم للسيدات 2018 ، إلى جانب هانيا الحمامي.

ويعتبر المنتخب الوطني هو أقوى المنتخبات المشاركة حيث يضم أربعة من أفضل ستة لاعبين في العالم، وهم، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تعد هي المصنفة الأولى عالميا، ونور الشربيني المصنفة الثانية ولاعبة سبورتنج، والتي فازت ببطولة العالم للفرق 2016 و 2018 ، والمصنفة رقم 3 عالمياً هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة ، والمصنفة السادسة نور الطيب.