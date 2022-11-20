شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستانف اليوم الأحد، الفريق الأول للكرة بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في دور ال8 لمسابقة كاس مصر - الموسم الماضي – بعد راحة كان الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قد منحها للاعبين يومي الجمعه والسبت .

وكان المقاولون العرب قد واصل تدريباته على مدار الأسبوعين الماضيين ضمن برنامج الإعداد للقاء الأهلي واستئناف الدوري الممتاز ولعب مباراتين الأولى أمام سبورتنج السكندري انتهت بثلاثيه نظيفة ثم ودية قوية أمام البنك الأهلي انتهت بفوز المقاولون العرب بهدف نظيف .

ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على رفع معدلات اللياقة البدنية وإعداد اللاعبين بالشكل المناسب لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز حيث ستكون الفوارق الزمنية بين المباريات قليلة فضلا عن علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاءات الدوري الثلاث التي لعبها الفريق.

من جانبه أكد شوقي غريب رضاه عن أداء اللاعبين في التدريبات والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني خلال المباريات الودية.

وأضاف غريب أنه يقدر ويحترم النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية فوزا بالبطولات المحلية والقارية ويسعى لتقديم عرض متميز في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في الكأس.

واكد غريب على شكره لإدارة نادي المقاولون العرب بقيادة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة لدعم الفريق والجهاز الفني من أجل إنجاز بناء فريق يدافع عن تاريخ قلعة الذئاب ثالث الأندية المصرية تحقيقا للبطولات بعد الأهلي والزمالك.

وقال شوقي غريب إنه سعيد بأداء عمر فايد مع منتخب الشباب واحرازه هدف الفوز علي بنين في اللقاء الذي جمع بين منتخبي مصر وبنين الخميس الماضي.

وكان الجهاز الفني قد قرر استدعاء اللاعب محمد عبدالناصر لاعب منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 لتدريبات الفريق الأول خلال المرحلة المقبله ضمن خطة الجهاز الفني في منح الشباب الفرصة للمشاركة في المباريات والتدريبات.