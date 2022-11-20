شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد صلاح "بابا نويل" فراعنة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد صلاح، نجم منتخب مصر العالمى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، "بابا نويل" الفراعنة فى المنتخب، فى ظل الهدايا التى يوزعها على زملائه من أسيست بواقع خبراته العالمية والتى تمكن اللاعبون من تسجيل أهداف قوية.

وساهم صلاح بقوة فى تحقيق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

ومنح محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمود حسن تريزيجيه جائزة أفضل لاعب في ودية بلجيكا والتي حصل عليها صلاح عقب المباراة التي فاز بها الفراعنة 2 / 1.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد صلاح فى الصور التالية :