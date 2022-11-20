شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد خماسي المنتخب الوطنى بعد ودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق النادي الأهلي خمسة لاعبين تواجدوا مع المنتخب الوطني الأول على مدار الأيام الماضية، حيث أقام المنتخب معسكراً بالقاهرة ثم سافر للكويت وخاض مباراة ودية أمام بلجيكا مساء أمس الأول، الجمعة، وفاز بهدفين مقابل هدف بإستاد جابر الأحمد في الكويت .

ومن المقرر أن يتواجد الخماسي "محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر" فى تدريبات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة استعداداً للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كـأس مصر، ثم مباراة طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يضع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامجا خاصا للخماسي الدولي يتم فيه مراعاة الحمل البدني حتى لا يتعرض أحدهم للإصابة.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.