الامارات | قائد منتخب البرازيل نيمار يكشف عن صورة مفاجأة قبل كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 بتجهيز مفاجأة من نوع خاص للاعب نيمار قائد المنتخب البرازيلي المرشح الأول دائماً للمنافسة والفوز باللقب أثناء قدومه إلى الدوحة وداخل غرفته الخاصة بفندق إقامته، حيث كشف اللاعب عن قيام اللجنة المنظمة بوضع صورة خاصة للاعب وهو طفل صغير بقميص نادي سانتوس البرازيلي.

ويشارك منتخب البرازيل في البطولة ضمن المجموعة السابعة في المونديال ويتواجد بها: "سويسرا وصربيا والكاميرون، في مجموعة قد تكون سهلة نظرياً على صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس العالم في 5 مناسبات سابقة.

ونشر البرازيلي نيمار عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تظهر غرفته في فندق الإقامة، والصورة المتواجدة في الغرفة، وعلى الفوز تفاعل نادي سانتوس البرازيلي عبر حسابه على "تويتر" مع الصورة التي نشرها نيمار، بتغريدة جاء فيها: "لا توجد صورة رمزية أكثر من تلك، نتمنى التوفيق لنيمار، وأن يعود بكأس العالم السادسة في تاريخ البرازيل". ومن جانب أخر وكعادته دائماً نشر نيمار صورة توثق لحظة وصول بعثة منتخب البرازيل إلى مطار الدوحة مساء السبت بأزياء رسمية، وكتب "لاعب كرة ببدلة فنان".