شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتسلم تقريرًا عن لاعبى الزمالك الدوليين فى مباراة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تقريرًا عن ما قدمه اللاعبون الدوليون مع منتخب مصر فى ودية بلجيكا التى جمعتهما مساء الجمعة، فى الكويت وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2 / 1.

ورصد الجهاز المعاون لفيريرا كافة التفاصيل الخاصة بأداء لاعبى الزمالك الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب فى مواجهة بلجيكا الودية، بناءً على تعليمات فيريرا، والذى يرغب فى الوقوف على مستوى جميع لاعبيه.

وكان المنتخب يضم من الزمالك كلاً من.. محمد عواد، وعمر جابر، وأحمد زيزو، وحسام عبد المجيد، وإمام عاشور.

وحصل الفريق على راحة من مران أمس، السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.