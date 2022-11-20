شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة منتخب قطر ضد الإكوادور اليوم 20_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإكوادوري في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد 20-11-2022.

يأتي ذلك على أرض ملعب استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة منتخب قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم



ينطلق لقاء منتخب قطر ضد الإكوادور الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، 7 بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- الدوحة- قطر، 8 بتوقيت دبي- أبوظبي- الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم يوم الأحد 20 نوفمبر 2022



مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري لبطولة كأس العالم قطر 2022، وتخصص مجموعة من القنوات لنقل المباريات، وتخصص قناة بي إن سبورت ماكس 1- beIN SPORTS MAX 1 الأحد 20 نوفمبر 2022.

وكان الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، أكد على صعوبة مباراة المنتخب العنابي أمام الإكوادور، في افتتاح كأس العالم قطر 2022.

وقال سانشيز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، للحديث عن المباراة: بالتأكيد المباراة ستكون استثنائية وخاصة بالنسبة لنا، فأنا أتحدث عن مباراة في كأس العالم وهذا شيء استثنائي، ونريد إسعاد الجماهير.

وأضاف: سنقدم عرضًا كبيرًا وهناك طموحات كبيرة أن نؤدي بشكل جيد، هناك توقعات كبيرة بالنسبة لنا ونحن واعون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا ومدركون لمستوانا ومستويات المنافسين، وسنقدم أفضل ضد المنتخبات التي تتنافس معنا في المجموعة، فهي منتخبات تحظى بمستويات عالية ونحن نعرف أنها تحديات كبيرة بالنسبة لنا، ولكن كما تعرفون، لدينا طموحات هائلة ونحن سعداء بالتواجد هنا.

وعن الترشيحات الخاصة بمباراة الافتتاح، قال سانشيز: منافسنا الأول هو منتخب الإكوادور، هو منتخب قوي وتأهل بشكل مميز من تصفيات أمريكا الجنوبية، وقد أدى منتخب الإكوادور بشكل جيد وقدموا عروضا مميزة وأعتقد أن الجميع يود أن يذهب بعيدا في هذه المنافسة.

وأضاف: لدينا منتخب قدم عملًا هائلًا خلال الفترة الماضية، وهناك توقعات كبيرة هنا داخل البلد، وأعتقد أن الوصول للمونديال والمشاركة في هذا الحدث يشكل دفعة معنوية كبيرة.

وتابع: نعرف أن المنتخب الإكوادوري سيكون خصمًا عنيدًا لأن لديه فنيات عالية ولديه لاعبين محترفين في أفضل الأندية الأوروبية، يحظى بالكثير من الإمكانيات، وبالتأكيد سنقدم كل ما بوسعنا لتقديم عرض كبير أمامهم، فنحن نتمتع بفنيات عالية ونستحق التواجد هنا، سنقدم كل ما بوسعنا للوصول بعيدا وسنواجه الإكوادور الند للند، رغم أن منتخب الإكوادور هو المرشح على الورق.

وعن أهمية لحظة الافتتاح وخوض المباراة الأولى في المونديال بالنسبة لكرة القدم القطرية ولدولة قطر، قال سانشيز: «نتحدث عن يوم كبير وتاريخي بالنسبة لنا، هي سعادة غامرة للجماهير وللاعبين وبالنسبة لي أيضا وللطاقم الفني، نحن نتحدث عن يوم استثنائي سيبقى في ذاكرتنا وكذلك بالنسبة للبلد المضيف.

وأضاف: أعتقد أن إقامة المونديال هنا شيء مذهل، وأتمنى أن يكون المونديال احتفالية كروية رياضية يستمتع بها الجمهور القادم من مختلف دول العالم إلى أرض قطر، أيضا هناك مشاركة الكثير من البلدان والجماهير كلها ستتقاسم وستعيش هذه التجربة، ونحن جميعا نتشرف بافتتاح البطولة.