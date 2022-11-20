شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب مباراة المنتخب الأولمبى مع المغرب من أجل 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مباراة المنتخب الأولمبى الودية المقرر إقامتها مع نظيره المغربي اليوم، الأحد، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويرغب كولر في الوقوف على مستوى خماسي الأهلى في صفوف المنتخب الاوليمبى قبل عودتهم للانتظام في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للارتباطات المقبلة.

ويضم المنتخب الأولمبي خمسة لاعبين أهلاوية هم: حمزة علاء ،محمد أشرف، محمد مغربي، مصطفى سعد ميسي وأحمد نبيل كوكا، ويرغب المدير الفني للأهلي في الوقوف على مستوى هذا الخماسي خاصة بعدما ظهر بعضهم بشكل جيد في ودية المنتخب الأولمبي الأولى أمام المغرب الخميس الماضي بملعب الأخير والتي فاز فيها منتخبنا بثلاثة أهداف لهدفين ، وسجل مصطفى سعد ميسي أحد ثلاثية الفراعنة الصغار أمام أسوط الأطلسي.