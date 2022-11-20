شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات بعد راحة 24 ساعة بتعليمات من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويسابق الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الزمن لاستعادة معظم المصابين بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التى خاض فيها المنتخب الوطنى ودية بلجيكا فى الكويت، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2 / 1.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.