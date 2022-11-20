شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. كريم بنزيما يغيب عن كأس العالم في قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت، استبعاد المهاجم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.

واضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، والذي يعاني من مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب في وقت سابق السبت.

وقال ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا: "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له".

وأضاف: "رغم هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

وستفتتح فرنسا، التي ستفتقر بالفعل لجهود لاعبي خط الوسط المؤثرين بول بوجبا ونجولو كانتي بسبب الإصابة، مشوارها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.