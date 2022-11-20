ضربة قوية للمنتخب الفرنسي.. كريم بنزيما يغيب عن كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن استبعاد النجم كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، من تشكيلة منتخب "الديوك" في كأس العالم بقطر بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.

وفي وقت سابق السبت، اضطر بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية مؤخراً، لمغادرة معسكر المنتخب الفرنسي، بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

وصرح ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بـ "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له.

وأضاف ديشامب: "رغم هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين لدي. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

يشار إلى أن فرنسا يغيب عنها عدد من اللاعبين المهمين، أبرزهم بول بوجبا ونجولو كانتي.

ومن المقرر ان تفتتح فرنسا مشوارها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.