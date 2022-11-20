الأهلى يحصل على راحة من التدريبات اليوم ضمن التحضيرات لمواجهة المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى، بقياد السويسرى مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، ضمن برنامجه الإعدادي استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجارى فى ربع نهائي كأس مصر، وحرص كولر على تدريب المهاجمين والمدافعين على تدريبات تخصصية خاصة بضربات الرأس من خلال الجهاز الذى تم تركيبه باستاد التتش مؤخراً بناءً على تعليمات المدرب السويسرى.

ويستهدف كولر الارتقاء بالجوانب الفردية والمهارية للاعبين عن طريق التدريبات التخصصية خلال التدريبات أو باستخدام الأجهزة المختلفة مثل ضربات الرأس، ويرغب المدير الفني للأهلي فى تطوير مستوى الهجوم بالفريق من أجل زيادة القوة الهجومية بعد استئناف المباريات محلياً، لاسيما أن الفريق عانى من أزمة إهدار الفرص قبل توقف الدوري.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.